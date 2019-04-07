، شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.
وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.
وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.
وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.
وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.
شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشاركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.
وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.
وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.
وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.
وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:33 AM
موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام
احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.
وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.
وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.
وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.
وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.
، شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.