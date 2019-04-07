، إيران.. انفجار أنبوب غاز بسبب انهيار التربة غربي البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - جليل بالائي: لم يسفر عن وقوع ضحايا وندرس السبب بدقة

أعلنت إيران، اليوم، وقوع انفجار في أنبوب للغاز بمحافظة كرمنشاه غربي البلاد؛ إثر انهيار للتربة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن مدير عام إدارة الأزمة في المحافظة جليل بالائي، القول: إنه من المرجح أن يكون انهيار التربة الناجم عن الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرًا وراء حادث انفجار أنبوب غاز الأثيلين؛ إلا أن الخبراء يعكفون حاليًا على دراسة الأمر لتحديد السبب بدقة.

وأكد "بالائي" أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا؛ مشيرًا إلى أن الكوادر الفنية المتخصصة تعمل حاليًا على معالجة الموضوع.