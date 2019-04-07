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لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.
وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-04-07
لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.
وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:07 AM
باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات
لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.
وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
، تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة ،
المصدر : الخليج 365
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