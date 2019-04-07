، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسمية ،

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.
وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.
ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.
رابط التقديم الإلكتروني:
http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.
وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.
ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.
رابط التقديم الإلكتروني:
http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:03 AM
للرجال فقط وخلال شهر رمضان والتقديم يبدأ اليوم ويستمر للثلاثاء
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.
وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.
ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.
رابط التقديم الإلكتروني:
http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/
، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسمية ،
المصدر : الخليج 365
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