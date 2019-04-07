محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن. شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-07 ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن. 07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 Advertisements 11:01 AM ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن. ، شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول ،

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