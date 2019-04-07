، "ملاحظة القريات" توعّي نزلاءها الأحداث بخطر المخدرات ،

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ضمن برامج التوعية المقدمة لأبنائها "الأحداث"، أقامت "دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات" محاضرةً توعوية عن المخدرات، قدّمها كل من الرقيب عبدالرحمن محيلان الشراري، ووكيل الرقيب سعود محمد العنزي.
وتطرّق المحاضرون في هذه الندوة التي عُقدت بحضور عدد من الباحثين والمشرفين الاجتماعين والكادر الصحي من مستشفيات القريات، لأضرار المخدرات وطريقة العلاج منها ونوعية الأدوية النفسية لها، كما تناولت الأضرار الناجمة عن سوء استخدام هذه الأدوية، كما تم فتح المحلات في نهاية المحاضرة للأسئلة والاستشارات من الحضور.
وفي ختام المحاضرة، شكر مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات سالم بن محمد الشراري، لإدارة مكافحة المخدرات بالقريات، تعاونهم مع الدار؛ بهدف توعية نزلاء الدار عن أضرار المخدرات وحمايتهم منها.
"ملاحظة القريات" توعّي نزلاءها الأحداث بخطر المخدراتعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-04-07
ضمن برامج التوعية المقدمة لأبنائها "الأحداث"، أقامت "دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات" محاضرةً توعوية عن المخدرات، قدّمها كل من الرقيب عبدالرحمن محيلان الشراري، ووكيل الرقيب سعود محمد العنزي.
وتطرّق المحاضرون في هذه الندوة التي عُقدت بحضور عدد من الباحثين والمشرفين الاجتماعين والكادر الصحي من مستشفيات القريات، لأضرار المخدرات وطريقة العلاج منها ونوعية الأدوية النفسية لها، كما تناولت الأضرار الناجمة عن سوء استخدام هذه الأدوية، كما تم فتح المحلات في نهاية المحاضرة للأسئلة والاستشارات من الحضور.
وفي ختام المحاضرة، شكر مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات سالم بن محمد الشراري، لإدارة مكافحة المخدرات بالقريات، تعاونهم مع الدار؛ بهدف توعية نزلاء الدار عن أضرار المخدرات وحمايتهم منها.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:35 AM
بحضور باحثين ومشرفين اجتماعيين وكادر صحي متخصص
ضمن برامج التوعية المقدمة لأبنائها "الأحداث"، أقامت "دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات" محاضرةً توعوية عن المخدرات، قدّمها كل من الرقيب عبدالرحمن محيلان الشراري، ووكيل الرقيب سعود محمد العنزي.
وتطرّق المحاضرون في هذه الندوة التي عُقدت بحضور عدد من الباحثين والمشرفين الاجتماعين والكادر الصحي من مستشفيات القريات، لأضرار المخدرات وطريقة العلاج منها ونوعية الأدوية النفسية لها، كما تناولت الأضرار الناجمة عن سوء استخدام هذه الأدوية، كما تم فتح المحلات في نهاية المحاضرة للأسئلة والاستشارات من الحضور.
وفي ختام المحاضرة، شكر مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات سالم بن محمد الشراري، لإدارة مكافحة المخدرات بالقريات، تعاونهم مع الدار؛ بهدف توعية نزلاء الدار عن أضرار المخدرات وحمايتهم منها.
، "ملاحظة القريات" توعّي نزلاءها الأحداث بخطر المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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