متحدث “تعليم الشرقية” يؤكد خلو مدارس الخفجي من أي حالات إصابة بـ “كورونا”

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن خلو مدارس محافظة الخفجي من أي حالات مصابة بفيروس “كورونا”، مشيراً إلى أن وضع المدارس مطمئن ومستقر ولم يسجل أي حالة مصابة بهذا الفيروس. وقال الباحص إن إدارة التعليم بالشرقية تعمل على تفعيل وتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفي مقدمتها عمل التهوية الجيدة والتغذية الملائمة والتثقيف الصحي والرعاية الصحية والتطعيم ضد الأمراض الشائعة.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل إعطاء العلاج الوقائي للمخالطين الذين تعرضوا للعدوى؛ وذلك لمنع حدوث المرض، والقضاء على ناقلات العدوى مثل البعوض والشباب والقمل ومستودعات العدوى مثل الفئران، وكذلك تفقد الحالة العامة لصحة الطالب في الطابور الصباحي، والانتباه إلى بعض الأعراض التي تحدث بين الطلاب. ولفت إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها حال ظهور أي حالة مرضية معدية على أحد الطلاب، وأهمها التأكيد على عدم حضور الطالب المُصاب إلى المدرسة حتى يتم شفاؤه، وتزويد المدرسة بتقرير طبي بعد شفاء الطالب من المركز الصحي يفيد بانتهاء فترة العدوى، والتأكيد بعدم حضور الطلاب المخالطين للمدرسة، ولمدة تعادل فترة حضانة المرض وإعطاء التطعيم الخاص له.