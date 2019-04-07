طالبات جامعة طيبة السعودية يرفضن ارتداء عباءة تخرج مثيرة للجدل.. تعرف على القصة- صور

احتجت طالبات في جامعة طيبة بالمدينة المنورة في السعودية، على شكل عباءة تخرج مثيرة للجدل زعمن أن إدارة الجامعة خصصتها لهن كي يرتدينها في يوم تخرجهن المقبل، إذ قلن إن ألوانها وتصميمها غير ملائمة لهن.

ووفقًا لصور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بدت العباءة بلونين، هما الأسود والأزرق، وقد طبع عليها شعار المملكة الرسمي، السيفان والنخلة التي تتوسطهما، بجانب شعار الجامعة.

وأبدى كثير من طالبات الجامعة عدم رضاهن عن شكل العباءة الجديدة، كما سخرن من ألوانها وتصميمها، فيما قال بعضهن، إنهن لن يرتدينها حتى لو اضطررن لتفصيل عباءة مشابهة تكون أكثر ملاءمةً لهن من العباءة التي خصصتها الجامعة لحفل التخرج.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، جذبت العباءة المثيرة للجدل، مغردين سعوديين كثرًا، انضموا إلى جدل طالبات الجامعة عن العباءة، وشاركوا في انتقاد شكلها وألوانها أيضًا.

ووجد الوسم ”#عباية_تخرج_جامعة_طيبة“ طريقه سريعاً إلى قائمة الترند في موقع ”تويتر“ مع سيل التغريدات تحته، والتي تنوعت بين السخرية من العباءة أو مطالبة إدارة الجامعة بالتخلي عنها، فيما حضرت السخرية والطرافة في تغريدات كثيرة.

ولم تعلق إدارة الجامعة على الجدل الدائر حول العباءة المنسوبة لها، وما إذا كانت اختارت تلك العباءة بالفعل لحفل تخرج الطالبات، فيما يتعذر التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.