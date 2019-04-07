تنبيهات صباحية للأرصاد تبشّر بيوم ماطر في مناطق عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 7 تنبيهات لمناطق: عسير والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة ومكة المكرّمة وجازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبد الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
وتشمل في جازان: العارضة وفيفا وهروب والخوبة، وفي مكة المكرّمة: الطائف وتربة وخرمة ومدركة وأضم وميسان، وتشمل في الباحة: بلجرشي والمندق والعقيق، وتشمل في عسير: خميس مشيط وتثليث وسراة عبيدة والنماص وأبها وبيشة، وتشمل في القصيم: البكيرية وعقلة الصقور وبريدة والرس، وفي حائل تشمل: البقعاء وشنان والغزالة والشملي والحدود الشمالية تشمل: عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتبدا فيها الحالة الساعة العاشرة وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
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