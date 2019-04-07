هنا رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

أعلنت حملة الراجحي الخيرية للحج بدء استقبال طلبات الحج لهذا العام 1440هـ من اليوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ.
وأوضحت الحملة أنه يتم استقبال الطلبات من خلال الجهات الخيرية المعتمدة، ويمكن الوصول لبيانات الجهات في مختلف مناطق المملكة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: هنا
وحذرت إدارة حملة الراجحي للحج من التعامل مع أي جهة أو شخص يشترط رسوم مالية لتقديم أي خدمة تخص أعمال الحملة.
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