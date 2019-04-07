موظف لـ حساب المواطن: حسبنا الله ونعم الوكيل.. والبرنامج يتفاعل

تفاعل الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” على “تويتر”، مع شكوى تقدم بها أحد المواطنين، تتعلق بحرمانه من الدعم، واتهامه البرنامج بالتلاعب وحرمان المستحقين من الدعم، وصرفه لغير المستحقين، وفقا لقوله.

وقال المواطن “عبدالعزيز الفهيدي” في تغريدة له على حساب “خدمة عملاء حساب المواطن”: “حسبي الله عليكم حساب المواطن في تلاعب واضح بدعم الغير مستحقين وحرمان المعسرين الذين قصمت ظهورهم الديون بحجة أن الزوجة موظفة وهم لا يعلمون بأن راتبها يذهب للقروض”.

وأضاف قائلا “أقسم بالله شخص هو وزوجته رواتبهم أكثر من 20 ألف وتم دعمهم، وأنا وزوجتي 16 ألف وتم حرماني”.

من جانبه رد حساب “خدمة العملاء” على المواطن قائلا: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدامحاسبة الدعم التقديرية“.

“المواطن – صاحب الشكوى” عاد وعلق مرة أخرى قائلا: “لي أكثر من سنة وأنا اقدم اعتراضات، وعلى الرغم أنني مؤهل حسب ماهو موجود بحساب المواطن، إلا أنه لم يتم صرف اي دفعة لي”، وأردف كلامه قائلا: “ما هذا الاستخفاف والتلاعب لكن لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما قام “حساب المواطن” بدوره بالرد على المواطن مرة أخرى قائلا: “الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة).