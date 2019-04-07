بالفيديو: مدير شرطة عسير يطمئن على إمام المسجد المطعون بمحافظة النماص

زار مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح سليمان القرزعي، الشيخ علي آل الشيخ بالمستشفى، بعد تعرضه لحادث طعن قبل صعوده المنبر في صلاة الجمعة أمس. ونقل القرزعي تمنيات كل من وزير الداخلية وأمير منطقة عسير ومدير الأمن العام للشيخ علي آل الشيخ بالشفاء العاجل، وأبلغه أنه بالاتفاق مع مسؤولي الصحة ستقدًّم له الرعاية اللازمة حتى تمام الشفاء.

وشكر الشيخ علي آل الشيخ إمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص، لمدير الشرطة قدومه واهتمام المسؤولين بسلامته والاطمئنان عليه، وتوفير كل الإمكانات المتاحة له. يُذكر أن رجلا أربعينيا طعن الشيخ علي آل الشيخ، قبل الصعود لمنبر الجمعة أمس، حيث أصابت الطعنة كتف الإمام، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما تمكنت جماعة المسجد من تسليم المعتدي للجهات الأمنية.