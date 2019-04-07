محافظ بلجرشي: ما حدث بـ«سوق السبت» غير مقبول.. ومثل هذه الفعاليات ستكون للنساء فقط

‏وعد محافظ بلجرشي بمعالجة ما حدث مساء أمس السبت، خلال فعاليات مهرجان سوق السبت التاريخي، من تجاوزات لاقت اعتراضًا كبيرًا من الحاضرين.

وتداولت فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي أثارت استهجان الكثير، بعد افتتاح سوق السبت التاريخي ببلجرشي، وما صاحبه من تصرفات رفضها الكثيرون.

وقال محافظ محافظة بلجرشي، غلاب بن غالب أبو خشيم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ‏«ما حدث من تجاوز عصر هذا اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول، وسيتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط، وتم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصيًا للالتزام بالعادات والتقاليد، والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر».

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ونتجت أزمة «سوق السبت» عقب اعتراض البعض على فقرة اللعب النسائي قديمًا، والتي كانت أمام الرجال، مؤكدين أنَّ اللعب للنساء قديمًا كان في معزلٍ عن الرجال، وهو الأمر الذي أيده محافظ بلجرشي.

وأطلق وكيل محافظة بلجرشي، عبدالرحمن ثفيد، فعاليات مهرجان سوق السبت التاريخي الأول الذي تُنظمه مجموعة المملكة الإعلامية، وتشرف عليه محافظة بلجرشي.

و‏زار وفد سياحي من محافظة جدة السوق وفعاليات المهرجان المصاحبة، وشاهد الوفد المنتجات الزراعية وأدوات الزراعة القديمة والسمن والعسل والملابس التراثية القديمة وبعض المعالم السياحية، وسجّل الوفد إعجابهم بتاريخ المحافظة، ملتقطين عددًا من الصور التي تبرز عراقة السوق ومبانيه التاريخية.

كما ‏شارك فريق «صقور الباحة» للدراجات النارية في سوق السبت التاريخي بمحافظة بلجرشي، من خلال المسيرة التي قام بها الفريق من مدخل السوق مرورًا بمواقع البيع حتى موقع مسرح الفعاليات الرئيس.