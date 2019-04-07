حرم أمير الشرقية تفتتح أول حديقة للفنون بالمملكة في الخبر

افتتحت الأميرة عبير بنت فيصل، حرم أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية، في محافظة الخبر أول حديقة للفنون في المملكة العربية السعودية، وثالث سمبوزيوم للنحت في المنطقة الشرقية .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «نقوش الشرقية الأم» التي أطلقت عام 2015 م من قِبَل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية.

وشارك في السمبوزيوم أبرز فناني النحت السعوديين، متجمعين في الركن المخصص للأعمال الفنية النحتية والتي جهزت لهم بكل الأدوات والإمكانيات، وذلك لتصميم وتنفيذ مجسمات جمالية، ولعرض أعمالهم الفنية والمنحوتات.

وتميَّزت الانطلاقة بحضور عددٍ من الشخصيات الهامة، ومن مجتمع قطاع الإعمال؛ حيث أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من دقة وإتقان للأعمال الفنية التشكيلية والمجسمات والمنحوتات.

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وعبرت الأميرة عبير بنت فيصل عن شكرها لكل من شارك في تجهيز الحديقة، وكل من حضر ليشارك في هذا اليوم التاريخي لأول حديقة فنون في المملكة .

وقالت الأميرة: مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله- للمبادرة يحتِّم علينا العمل بكل جهد لتكون المبادرة نموذجًا يحتذي به ليعكس طابع الشارع الشرقي وثقافته للمواطن والمقيم والزائر .

ومن جهتها، أوضحت أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لولوة الشمري أنَّ اهتمام المجلس بأعمال الفنانين المشاركين، هي ترجمة لرؤية المجلس والتي تؤكّد على الدور الريادي في التكامل والعمل المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية وقيمه.

وأضافت قائلة: سمبوزيوم النحت هو حدث فني لفناني النحت في المملكة والخليج؛ حيث يعرض الفنانون أعمالهم وقدراتهم في فنّ النحت مباشرة أمام الجمهور باستخدام الموارد المحلية، وقد أمدت أرامكو فناني النحت بصخر (حجر) جيري من جبل طويق، وذلك لإخراج أعمال فنية فريدة مستوحاة من الثقافة السائدة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، بصورة جمالية متألقة بأيادٍ وطنية نبصر بها عمق حضارتنا.