مشاهد مؤلمة لرحيل طالب ثانوية الجوة بجازان قبل تخرُّجه بأيام

نتيجة اصطدام سيارته بمركبة أخرى..
لقي طالب ثانوي بمجمع مدارس الجوة التعليمي مصرعه في حادث مروري، مساء أمس السبت، على طريق العارضة- الخوبة بمنطقة جازان، قبل أيام من نهاية اختبارات العام الدراسي.
وعلمت «عاجل» من مصادرها أنَّ الطالب يحيى عبدالله جميل خبراني، الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي في مجمع مدارس الجوة التعليمي، تعرَّض لحادث سير نتيجة اصطدام السيارة التي كان يستقلها من نوع هايلوكس بأخرى من نوع أسكويا ليلفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث؛ بسبب قوة الاصطدام، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفرقة؛ أحدهما كان يرافق الفقيد، ويتلقى علاجه حاليًا بقسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي.
وأضافت المصادر أنَّ فرقًا ميدانية من المرور، والدوريات الأمنية، والدفاع المدني، وفرق أخرى إسعافية باشرت الحادث، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، بما فيها نقل المصابين إلى المستشفى وتنظيم حركة السير على الطريق، وأكدت المصادر أنّ هذا الطريق يعدّ من الطرق التي شهدت الكثير من الحوادث المأساوية، وحصدت على إثرها العديد من أرواح الأبرياء .
من جهته، نعى مجمع مدارس الجوة التعليمي عبر تغريدة له بموقعه الرسمي على «تويتر» وفاة الطالب يحيى عبدالله جميل خبراني، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، وتناقل زملاؤه صورًا له خلال فترة تعليمهم، كان آخرها لقطات تجمعهم قبل أسبوع احتفالًا مع معلميهم بفرحة التخرج الذي سيكتمل مع انقضاء الاختبارات النهائية أواخر شهر شعبان الحالي.
وكان الطالب الفقيد أدَّى أمس السبت اختباره التحصيلي التابع لبرنامج «قياس» قبل وفاته في الحادث المروري بساعات قليلة، تاركًا ألمًا وحزنًا كبيرًا بين ذويه وزملائه ومعلميه.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد مؤلمة لرحيل طالب ثانوية الجوة بجازان قبل تخرُّجه بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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