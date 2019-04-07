السعودية اليوم / تعليم عنيزة يحصل على 3 جوائز فنية بمهرجان تونس العالمي



عنيزة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

حصلت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أمس ، على 3 جوائز فنية كبرى خلال تمثيلها للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي، الذي شهد مشاركات لعروض مسرحية من عدة دول أبرزها : فرنسا وروسيا وفلسطين وإسبانيا .

ونالت الفرقة المسرحية للمملكة على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان "شرود" التي تناقش عدداً من قضايا الشباب والمراهقين، وعلاقاتهم الاجتماعية، كما فاز بالجائزة الفنية الكبرى لأفضل مخرج إبراهيم الفراج ، بالإضافة إلى الجائزة الفنية الكبرى لأفضل ممثل التي حصل عليها الطالب صالح الدامغ .

وهنأ مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد سليمان الفريح أبطال المسرحية على الفوز الكبير في هذا المهرجان العالمي للمسرح المدرسي، مباركا لهم هذا الإنجاز العالمي المشرف للوطن، مؤكدا بأن المشاركين مثلوا شباب الوطن خير تمثيل، وتألقوا ونثروا إبداعاتهم على خشبة المسرح في أكبر محفل دولي .

من جانبه قدّم مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري، الشكر لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة لتحقيق هذا الإنجاز للوطن، الذين أثبتوا تطور فن المسرح الذي نال إعجاب واستحسان الجميع .

ومن جهته أوضح مخرج ومؤلف المسرحية, مشرف النشاط الثقافي بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة إبراهيم الفراج أن هذا الإنجاز تحقق بتكاتف الجميع، وبجهود مخلصه من الطلاب .

// انتهى //

10:55ت م

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