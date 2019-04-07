السعودية اليوم / أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 3097 خريج من الكليات التقنية بالمنطقة غداً



الدمام 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، حفل تخريج 3097 خريجاً مؤهلاً تقنياً ومهنياً من الكليات التقنية بالمنطقة الشرقية، ودفع كوكبة جديدة مدربة من الشباب السعودي لسوق العمل للمساهمة في بناء هذا الوطن، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بالمدينة

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للحفل، ومشاركة سموه المستمرة لمناسباتهم المختلفة ، مبيناً أن تشريف سموه وسام فخر واعتزاز للخريجين، مشيراً إلى أن الحفل سيشمل خريجي أربع كليات تقنية بالمنطقة وهي كلية الدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، بالبرنامج الصباحي والمسائي التطبيقي.

// انتهى //

10:45ت م

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الدمام 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، حفل تخريج 3097 خريجاً مؤهلاً تقنياً ومهنياً من الكليات التقنية بالمنطقة الشرقية، ودفع كوكبة جديدة مدربة من الشباب السعودي لسوق العمل للمساهمة في بناء هذا الوطن، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بالمدينة الرياضية بالدمام "الصالة الخضراء".وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للحفل، ومشاركة سموه المستمرة لمناسباتهم المختلفة ، مبيناً أن تشريف سموه وسام فخر واعتزاز للخريجين، مشيراً إلى أن الحفل سيشمل خريجي أربع كليات تقنية بالمنطقة وهي كلية الدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، بالبرنامج الصباحي والمسائي التطبيقي.// انتهى //10:45ت م0026

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