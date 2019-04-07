السعودية اليوم / إجراء أكثر من 374 ألف فحص طبي بمستشفى حوطة سدير



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أوضحت صحة الرياض أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى حوطة سدير العام خلال العام الماضي بلغ أكثر من 69164 مستفيداً ؛ راجعوا أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية .

وأفادت أن المستشفى أجرى عدد 374374 فحصاً خلال نفس الفترة، شملت 364384 فحصاً مخبرياً، و 13990 فحصاً شعاعياً, كما أجرى المستشفى (207) عمليات جراحية كبرى وصغرى ، كما شهد المستشفى إجراء (2565) عملية غسيل كلوي .

وأشارت إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى حوطة سدير البالغ عددها (11) مركزاً صحياً قدمت خدماتها لعدد 56368 مراجعاً خلال 2018م .

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10:41ت م

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