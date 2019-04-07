السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطق الباحة



الباحة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa ، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.

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