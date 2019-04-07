السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

هطلت أمس، أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظات خباش, ويدمه, وحبونا, وبدر ، وثار ، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وأتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

09:11ت م

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