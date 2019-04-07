السعودية اليوم / شركة المياه الوطنية بحائل تبدأ ضخ المياه عبر الشبكات لقرى " ريع البكر وعقلة بن جبرين " بمحافظة الغزالة



حائل 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل, ضخ مياه المشروع الشامل عبر الشبكات لقرى " ريع البكر وعقلة بن جبرين " بمحافظة الغزالة ـ ٩٠كم جنوب حائل ـ عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل " الشقيق " شمال شرق حائل مروراً بخزانات مياه " بزاخه " ووصولاً لقرى " ريع البكر وعقلة بن جبرين " بمسافة تقدر بحوالي 200 كم ليتم ضخ المياه وتغذية خزان ريع البكر سعة 200 م3 وخزان عقلة بن جبرين سعة 200 م3 بأطوال شبكة تقدر بحوالي 28 كم, وتنفيذ أكثر من 400 توصيله منزلية, وبذلك يتم الاستغناء عن ما يقارب 500 صهريج مياه شهرياً وتغطية كافة الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه القرى .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان أن الإدارة ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية التي لمس المستفيدون منها تحسن إمدادات المياه في منطقة حائل ومحافظاتها من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية, مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ أهدافها التنموية وفق الجداول الزمنية المبنية على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد الجمعان حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه في تنفيذ مشاريع القطاع والإسراع في تنفيذ المشاريع الحالية, بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي, والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي, وتوفير كافة الإمكانات وتذليل العقبات للإسراع في إنجاز المشاريع.

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