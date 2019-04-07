السعودية اليوم / 2016 موظفاً حكومياً يلتحقون بـ (81) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم 2016 موظفًا حكوميًا ، للالتحاق بـ(81) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, بيناً أن مدة تنفيذ كل برنامج تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (556) موظفاً حكومياً، بـ(25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الجودة الشاملة، ادارة النزاع في بيئة العمل، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، الرقابة على المواد، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تحليل المحتوى الإعلامي، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية الفكرية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، تحفيز الموظفين.

كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (7) برامج موجهة التحق بها (175) متدرباً: أخصائي الموارد البشرية، إدارة وتسويق المعلومات الرقمية، العقود الإدارية، تنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات، تهيئة الموظف الجديد، مهارات الكتابة الإدارية، مهارات موظفي خدمة العملاء

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (425) موظفاً حكومياً، بـ(17) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، إدارة برامج التثقيف الصحي، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الأرقام القياسية، الجداول الإلكترونية (Excel)، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، بناء المكتبات الرقمية، تطوير خدمات المستفيدين، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إعداد التقارير الإحصائية، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، مؤشرات الاداء، مهارات بناء فرق العمل.

كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة (3) برامج موجهة التحق بها (75) متدرباً. وهذه البرامج هي: القدرات التنفيذية للمدراء، تحليل البيانات في الدراسات الميدانية، مهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (126) موظفًا حكوميًا، بـ(5) برامج تدريبية، وهي: إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، إنهاء الخدمة.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (210) موظفة حكومية بـ (8) برامج تدريبية، وهي: إدارة الاجتماعات، الاشراف الاداري، الأعمال التجارية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إعداد التقارير الإحصائية، المحاسبة الحكومية في الفروع

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (424) موظفًا حكوميًا بـ(15) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الأرقام القياسية، التحليل القانوني للقرارات الادارية، التخطيط التنفيذي، الحسابات الختامية الحكومية، العروض التقديمية (Power Point)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، تحفيز الموظفين.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية التحقت (25) موظفًة حكومية بالبرنامج التدريبي (معالجة النصوص).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.