السعودية اليوم / "شرح كتاب صحيح البخاري" .. درس علمي بتعاوني الملحاء غداً



صبيا 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابع لمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب صحيح البخاري", وذلك في جامع الجفالي بقرية قائم الدش.

ويأتي الدرس الذي يلقيه يحيى بن حسن الحقوي بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الهجري الحالي.

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08:57ت م

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