السعودية اليوم / اختتام لقاء صقور الكشافة ووسام كشافي العالم بالرياض



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

اختتمت يوم أمس فعاليات لقاء صقور الكشافة ووسام كشافي العالم الذي نظمته جمعية الكشافة العربية

يشار إلى أن وسام كشافي العالم جاء مبادرة من المنظمة الكشفية العالمية لمساعدة الجمعيات الكشفية الوطنية لبث الروح من جديد في برامج مرحلتي المتقدم والجوالة، وذلك بمنح الشباب المهارات والفرص لمواجهة تحديات ومشاكل العالم، وقد تم إقرار وسام كشافي العالم في إطار الأولويات الاستراتيجية ” مشاركة الشباب” و” اليافعين ” التي تم الموافقة عليها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 36 بسالونيكي 2002 ، ويهدف إلى جملة من الأهداف من أهمها مساعدة الشباب في شرح التحديات التي تواجه العالم ، والقدرة على التعايش والتفاعل مع اختلاف الثقافات ، والشعور بالتضامن وروح المجتمع, بالإضافة إلى القدرة على إيجاد وتحليل البيانات، والاستقلالية وفن القيادة، والقدرة على استخدام مهارات التفاوض، الوساطة، وطرق حل المشكلات .

// انتهى //

08:25ت م

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الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واساختتمت يوم أمس فعاليات لقاء صقور الكشافة ووسام كشافي العالم الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية واستضافته جامعة الملك سعود بالرياض، وشارك فيه 60 كشافاً وجوال من مختلف قطاعات الجمعية التحقوا خلاله بـ 12 دورة هواية كشفية شملت شارات ( مُنعش القلب الرئوي، المسامر ، صديق البيئة ، الإسعافات الأولية ، لاعب الفريق ، نزاهة ، الصداقة العالمية ، الاتصالات , فنون الحبال ، التجارة الإلكترونية, التخييم ، اللائق بدنياً ) .يشار إلى أن وسام كشافي العالم جاء مبادرة من المنظمة الكشفية العالمية لمساعدة الجمعيات الكشفية الوطنية لبث الروح من جديد في برامج مرحلتي المتقدم والجوالة، وذلك بمنح الشباب المهارات والفرص لمواجهة تحديات ومشاكل العالم، وقد تم إقرار وسام كشافي العالم في إطار الأولويات الاستراتيجية ” مشاركة الشباب” و” اليافعين ” التي تم الموافقة عليها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 36 بسالونيكي 2002 ، ويهدف إلى جملة من الأهداف من أهمها مساعدة الشباب في شرح التحديات التي تواجه العالم ، والقدرة على التعايش والتفاعل مع اختلاف الثقافات ، والشعور بالتضامن وروح المجتمع, بالإضافة إلى القدرة على إيجاد وتحليل البيانات، والاستقلالية وفن القيادة، والقدرة على استخدام مهارات التفاوض، الوساطة، وطرق حل المشكلات .// انتهى //08:25ت م0009

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