شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 2016 موظفاً حكومياً بمعهد الإدارة العامة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم 2016 موظفًا حكوميًا ، للالتحاق بـ(81) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, بيناً أن مدة تنفيذ كل برنامج تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (556) موظفاً حكومياً، بـ(25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الجودة الشاملة، ادارة النزاع في بيئة العمل، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، الرقابة على المواد، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تحليل المحتوى الإعلامي، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية الفكرية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، تحفيز الموظفين.

كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (7) برامج موجهة التحق بها (175) متدرباً: أخصائي الموارد البشرية، إدارة وتسويق المعلومات الرقمية، العقود الإدارية، تنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات، تهيئة الموظف الجديد، مهارات الكتابة الإدارية، مهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (126) موظفًا حكوميًا، بـ(5) برامج تدريبية، وهي: إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، إنهاء الخدمة.