تردي شبكة الجوال في خميس مشيط .. أحشفاً وسُوء كيلة !

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبر العديد من أهالي خميس مشيط عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية، الأمر الذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى الخدمة.

وقال الأهالي: إن شركات الاتصالات تتجاهل شكواهم ومطالبهم المتكررة بتحسين جودة شبكة الهاتف المتنقل في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن تقنية الجيل الخامس والرابع وغيرها من تقنيات الاتصال الحديثة التي يبدو أنها غابت عن المسؤولين في هذه الشركات.

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت

وقال رائد الشهراني: للأسف الشديد أكثر من أربع سنوات والشبكة سيئة للغاية، مع ارتفاع أسعار باقات الإنترنت إلا أن الشبكة سيئة، في محافظة خميس مشيط.

وقال معتز بوملحة: “الحل بسيط ولكن يوجد من يعقد الأمور هل يعقل في الخميس ومدينة بثقلها العسكري والتجاري ما زالت الشبكة والخدمة سيئة والله عيب.”

فواتير لا تناسب الخدمة

وأضاف “إبراهيم “: ” تردي الخدمة في كل الاتصالات سواء كان شبكة أو خط أرضي فالخدمة سيئة جداً، وشبكة الألياف لا تغطي أكثر من ١٠% من الحي أما الـ DSL فلا يدعم أكثر من نص السرعة المدفوعة.

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وتابع فيصل بن مشيط: نعاني من بطء الإنترنت وانقطاع الاتصال من فترة طويلة، مقارنة بالمدن الأخرى ونلزم بدفع فواتير لا تناسب الخدمة.

فيما قال ظافر الحواشي: ندفع فواتير ولا نحصل على الخدمة المطلوبة للأسف هذا حالنا!!

تجاهل المطالب

وقال خالد بن مريط: مقابل الفواتير العالية التي يتم دفعها لشركة الاتصالات السعودية نتمنى وجود مقابل وخدمة متابعات الخليج 365 خدمة مناسبة وعدم تجاهل مطالبنا كمواطنين.

أما مسعد البكري فقال: نحتاج وقفة صادقة من جميع المشغلين فهذه المدينة الحضارية والسياحية والتي تزخر بكثافة عمرانية وسكانية عالية تستحق التطوير لجميع برامج وشبكة الجوال من جميع الشركات وننتظر منهم تحسين الوضع بشكل عاجل جداً.

وتابع محمد القحطاني: ” بصراحة الشبكة سيئة جداً جداً جداً وكأننا خارج المملكة نتمنى النظر في هذه المشكلة المستعصية التي لم تحل من سنين طويلة”

مشكلة عامة

بدوره قال سعيد السرحاني: ” إلى الآن لم نرَ في خميس مشيط في الاتصالات بجميع شركاتها شبكة تفي بالغرض صراحة خميس مشيط محافظة من محافظات منطقة عسير وتستحق أن ينظر لوضع الاتصالات فيها حيث إن نسبة سكانها كبيرة جداً”

أما هندي آل حطاب فقال: ” خميس مشيط مدينة حيوية ومدينة تجارية لابد من الاهتمام بها أكثر وتسهيل كل الصعوبات لسكانها”