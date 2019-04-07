أمل غير مؤهلة في حساب المواطن بسبب عدم المصداقية .. هنا الحل

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريق تعديل البيانات حال وقف الدعم عن الشخص كونه غير مؤهل بسب عدم مصداقية البيانات.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفساراً من ” أمل” التي تزوجت بعد الطلاق جاء فيه: عندما تم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 كانت حالتي الاجتماعية مطلقة، والآن متزوجة ولم تنزل لي أي دفعة بعد الزواج، وعند الاستعلام أجد أنني غير مؤهلة بسبب عدم مصداقية البيانات كيف يتم التعديل؟

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل” ويتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “الزوج” عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات التابعين).

ويقوم حساب متابعات الخليج 365 بمراجعة بيانات المستفيدين ومطابقتها مع البيانات الرسمية وحال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

هذا ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الـ17 من حساب متابعات الخليج 365 يوم الأربعاء العاشر من أبريل الجاري، فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا