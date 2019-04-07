الان تتابع أمانة الرياض: إطلاق خدمة «فوري بلس» لإصدار رخص بناء للمشاريع الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أطلق أمانة منطقة الرياض، خدمة (فوري بلس) وهي خدمة تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخص بناء للمشاريع الجديدة للانشطة التالية ( المشاريع التعليمية – المشاريع الصحية – المشاريع السياحية ). وتتاح الخدمة بشكل فوري وذلك عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية للامانة: https://eservices.alriyadh.gov.sa/Pages/ServicesRedirect.aspx?ServiceCode=1008&MainServiceCode=2 …

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