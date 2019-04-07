تحذير من الأرصاد: هطول أمطار رعدية ونشاط الرياح على الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السحطية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

Advertisements

وشمل التنبيه وادي الدواسر، السليل، الأفلاج، القويعية، حوطة بني تميم، الدوادمي، وقد تمتد إلى العاصمة الرياض، والخرج.

ويبدأ الإنذار في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وينتهي في تمام الساعة السادسة مساء.