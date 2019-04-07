شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في الخرطوم تطالب السعوديين تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دعت السفارة السعودية في الخرطوم المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في السودان إلى تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات. دعت السفارة السعودية في الخرطوم المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في السودان إلى تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات. وطالبت السفارة من السعوديين من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها اذا دعت الحاجة لذلك.



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