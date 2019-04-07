القيادة تهنئ رئيس القمر بإعادة انتخابه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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وقال الملك في برقية له «يسرنا بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة أن نبعث لكم باسمنا وشعب وحكومة المملكة أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس غزالي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».