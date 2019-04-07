سفير المملكة لدى اليابان يقدم أوراق اعتماده للإمبراطور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو في القصر الإمبراطوري بطوكيو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، الذي قدم له أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى اليابان.
ونقل الفهادي، لإمبراطور اليابان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياتهما لليابان بالمزيد من التقدم والازدهار.
فيما أكد أكيهيتو حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو.
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