رابط “أبشر” للتسجيل بوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911/ الوظائف والشروط 1440

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم علي وظائف شاغرة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911، حيث أعلنت عن وظائف “جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب”، وجاء الإعلان عبر موقع أبشر للتوظيف، وقد أوضح الإعلان المواعيد للتقديم علي الوظائف المذكورة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

ونوضح لكم متابعينا من خلال المقال الرابط المباشر للتقديم علي وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وموعد التقديم والشروط فيما يلي.

رابط التسجيل لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

للتسجيل علي الوظائف المعلنة من المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الدخول علي الرابط التالي

الوظائف المعلن عنها

جندي ” مؤهل ثانوية عامة أو مايعادلها”.

جندي أول “موهل ثانوية عامة أو مايعادلها + دورة سنة فأكثر”

عريف “مؤهل دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة”

وكيل رقيب “مؤهل شهادة البكالوريوس”

شروط التقدم للوظائف المعلنة