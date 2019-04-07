رابط “أبشر” للتسجيل بوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911/ الوظائف والشروط 1440

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم علي وظائف شاغرة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911، حيث أعلنت عن وظائف “جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب”، وجاء الإعلان عبر موقع أبشر للتوظيف، وقد أوضح الإعلان المواعيد للتقديم علي الوظائف المذكورة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.
ونوضح لكم متابعينا من خلال المقال الرابط المباشر للتقديم علي وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وموعد التقديم والشروط فيما يلي.
رابط التسجيل لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911
للتسجيل علي الوظائف المعلنة من المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الدخول علي الرابط التالي
الوظائف المعلن عنها
- جندي ” مؤهل ثانوية عامة أو مايعادلها”.
- جندي أول “موهل ثانوية عامة أو مايعادلها + دورة سنة فأكثر”
- عريف “مؤهل دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة”
- وكيل رقيب “مؤهل شهادة البكالوريوس”
شروط التقدم للوظائف المعلنة
- أن يكون المتقدم من جنسية سعودية
- يتراوح عمر المتقدم بين 17-30 عام
- ألايكون المتقدم متزوج من غير سعودية
- تناسب الطول مع الوزن بناء علي المقاييس المعتمدة، بحيث لايقل ولايزيد الطول عن 168
- ضرورة سريان مفعول الهوية الوطنية للمتقدمين أثناء التقديم للإعلان
- أن يكون المتقدم متمتع بحسن السمعة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في قضايا جنائية أو أخلاقية
- ألا يكون المتقدم قد تعين في أحد الوظائف العسكرية أو المدنية سابقاً
- ألا يكون المتقدم قد طرد من أحد المعاهد والكليات العسكرية
- إحضار صورة واحدة من المؤهل، وعلي أصحاب المؤهلات الحاصلين عليها من خارج المملكة إحضار مستند معادلة المؤهل
- إجتياز المتقدم الإختبارات الخاصة بالقبول بوزارة الداخلية