شكرا لقرائتكم خبر عن «تلاحم» تنشر ثقافة الحوار من الرياض إلى الباحة والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية، وتستمر فعالياته أسبوعا في كل منطقة من مناطق المملكة، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. ويتضمن برنامج القافلة جملة من الفعاليات التي ينفذها فريق من الشباب المتطوع تشمل برامج تدريبية وورش عمل، ينتظر عقدها في المحافظات التابعة للباحة، وتوزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة.
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