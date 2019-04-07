شكرا لقرائتكم خبر عن «تلاحم» تنشر ثقافة الحوار من الرياض إلى الباحة والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت «قافلة تلاحم» عصر أمس الأول من مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض متجهة إلى منطقة الباحة مروراً بمحافظة بيشة، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع تلاحم» الذي ينطلق في منطقة الباحة، بتنظيم من المركز، ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة. ومن المقرر أن تتوقف القافلة بمحافظة بيشة، قبل معاودتها التحرك باتجاه الباحة، لتقدم عددا من الفعاليات، من بينها الاجتماع مع مجلس شباب المنطقة، ولقاءات مفتوحة من خلال زيارة المراكز التعليمية في محافظات المندق والمخواة والعقيق وبلجرشي مع مجموعات من الطلاب والطالبات، وحضور بعض جلسات أسبوع تلاحم، وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني. وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر مهارات الحوار وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.

ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية، وتستمر فعالياته أسبوعا في كل منطقة من مناطق المملكة، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. ويتضمن برنامج القافلة جملة من الفعاليات التي ينفذها فريق من الشباب المتطوع تشمل برامج تدريبية وورش عمل، ينتظر عقدها في المحافظات التابعة للباحة، وتوزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة.