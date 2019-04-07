آخر موعد لـ تسجيل حساب المواطن الدفعة الـ 18

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آخر موعد لـ تسجيل حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ 18
متابعات الخليج 365 - الرياض
ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الـ17 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة التالية.
ويستمر التسجيل في الدفعة الـ18 من حساب متابعات الخليج 365 حتى موعد إيداع الدفعة المقبلة يوم الأربعاء العاشر من أبريل الجاري.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة عشرة شهر أبريل 2019، موضحًا أن للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع الشهر الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة التالية.
ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا
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