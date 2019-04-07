رابط التسجيل على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في تلقي طلبات القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للتعيين في جميع مناطق المملكة.

ويستمر التسجيل في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وحتى الساعة 10 صباحا من يوم الخميس 6 / 8 / 1440 هـ.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه يشترط في المتقدم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن تتوفر فيه الشروط التالية :

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

Advertisements

. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

. أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً.

. أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

. ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)