300 ألف نسمة في محافظات الحد الجنوبي بجازان بدون مستشفى مركزي.. معاناة تتواصل!

2019-04-07

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان

طالب أهالي محافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان وزارة الصحة بإنشاء مستشفى مركزي يخدم سكان أربع محافظات في هذا القطاع وهي: صامطة وأحد المسارحة والطوال والحرث، والبالغ تعدادها السكاني حوالي 300 ألف نسمة.

وأشار الأهالي إلى أن محافظات الحد الجنوبي لها وضع خاص كونها محافظات حدودية، وبها كثافة سكانية كبيرة جداً، فضلاً على أن المستشفيات العامة المتواجدة بهذه المحافظات أصبحت لا تفي بالغرض وتعاني من قِدم مبانيها ونقص في كوادرها.

في البداية قال د. علي بن محمد شيبان عريشي: إن محافظات الحد الجنوبي وعددها أربع محافظات بمراكزها وقراها وكثافتها السكانية العالية تحتاج فعلاً إلى مستشفى مركزي بسعة 400 سرير شامل جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى والمراجعون.

ولفت العريشي إلى أن المستشفيات العامة الموجودة بهذه المحافظات أصبحت لا تفي بالغرض لعدة أسباب منها محدودية إمكانياتها السريرية، وكذلك عدم وجود أقسام وتخصصات في البعض منها، بالإضافة ما تعانيه هذه المستشفيات، وخاصة مستشفى صامطة، من قِدم في المبنى وانتهاء عمره الافتراضي، بالإضافة إلى ما يواجهه من ضغوطات كبيرة من المرضى، فنأمل من وزارة الصحة النظر لمطالب سكان هذه المحافظات الأربع الحدودية والعمل على إنشاء مستشفى مركزي أو متخصص لخدمة سكانها.

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وبيَّن الشيخ حسن عريبي أن سكان محافظات الحد الجنوبي يعانون معاناة كبيرة كونهم ليس لديهم مستشفى شامل لجميع التخصصات الطبية ناهيك عما تعانيه هذه المستشفيات من عدم وجود أسِرّة كافية للمرضى وتباعد المواعيد بشكل كبير.

وناشد عريبي وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة جازان بالإسراع في تخصيص مستشفى مركزي لمحافظات الحد الجنوبي بأسرع وقت ممكن.

من جهته قال جعفر ناشب: إن الحاجة ملحَّة الآن للنظر للوضع الصحي بمحافظات القطاع الجنوبي بأهمية كبيرة، فهذا القطاع هو الأكبر بين قطاعات جازان مساحةً وسكاناً، فنأمل أن تعمل وزارة الصحة على تنفيذ مستشفى على مستوى عالٍ من الكفاءة الطبية والتخصصية في هذا القطاع لكي ينهي معاناة السفر والتنقل إلى أماكن أخرى بحثاً عن العلاج.