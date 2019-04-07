أول دورة للحصول على الرخصة الدولية للمسؤولية الاجتماعية بالرياض

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق، اليوم الأحد، أولُ دورة للمسؤولية الاجتماعية للحصول على الرخصة الدولية للمسؤولية الاجتماعية والتي يقدمها معهد الشبكة الإقليمية وجامعة الملك سعود والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وذلك في مدينة الرياض.

ويشارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال وهم المستشار فايز العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة الخبير العالمي إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وعبدالرحمن الخلف رئيس مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، حيث إن البرنامج متاح للعاملين من القيادات الوسطى والعليا في الشركات والمؤسسات التجارية والجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية والأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا من المهتمين بتطبيق وممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

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ويتمكن المشترك من الحصول على شهادة دولية وبطاقة مهنية لرخصة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى برنامج شامل يؤهل لممارسة تطبيقات المسؤولية المجتمعية في المؤسسات وفق أحدث المناهج العالمية.

وتهدف الدورة إلى تأهيل كوادر قادرة على فهم المسؤولية المجتمعية وممارستها الاحترافية في المؤسسات وتزويد المتدربين بحقيبة تدريبية مرجعية شاملة تكون لهم مصدراً معرفياً لممارسات المسؤولية المجتمعية وتدريبهم على فهم محتوياتها.

ومن أهم المحاور التي يتطرق لها البرنامج التدريبي، المسؤولية المجتمعية تحرير المفهوم والتطور التاريخي، ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وآليات تطبيقها، ومسؤوليات ومعايير المسؤوليات المجتمعية العشرة وأدوات فهمها، وفعاليات المسؤولية المجتمعية وفقاً للمواصفة العالمية أيزو 26000، والأساسيات والإجراءات لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في المؤسسات وغيرها من المحاور.