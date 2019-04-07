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2019-04-07 انهيار أرضي يدفن طفلة في البدع متابعات الخليج 365 - تبوك تسبب انهيار صخري في مدينة البدع بمحافظة تبوك في دفن طفلة بين الأنقاض، فيما سارعت فرق الدفاع المدني لانتشالها. Advertisements وقال الدفاع المدني، في بيان له، إن فرق مدني البدع نجحت في استخراج طفلة سقطت بين الصخور أثناء انهيار التربة بجانب منزلها. وأضاف أنه تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.









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