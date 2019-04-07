تدخل طبي ناجح بمستشفى الخميس ينهي معاناة طفل من خُراج العين

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

نجح فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة تجميل العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور علي العضاضي في إنهاء معاناة أحد الأطفال، والذي كان يعاني من خراج كبير بالعين.

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جاء ذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة لعملية زراعة قناة دمعية بالعين، حيث كان الطفل يعاني من خُرَّاج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني من التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بدايةً بالأدوية المناسبة حتى زال الالتهاب، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح انسداد القناة الدمعية بدون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة، وبالفعل تم استخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة، وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم – ولله الحمد – فتح القناة الدمعية بدون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادةً القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية، وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعتبر من الإنجازات الطبية.