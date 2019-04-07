الان تتابع الصحة: هذه الفئات مستحقة بالفعل لـ«بدل» العدوى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أفادت مصادر أن وزارة الصحة حددت الفئات المستحقة لبدل العدوى من منسوبيها، مشيرةً إلى أنها وجهت بإلغاء شرط الملاك الوظيفي. وأوضحت المصادر أن الوزارة حصرت بدل العدوى على 16 فئة تضمنت العاملين بأقسام العزل في المستشفيات العامة، والمحاجر الصحية، ومصحات ومراكز ومستوصفات الدرن بحسب عكاظ. ولفتت إلى أن الفئات المستحقة تضمنت بعض العاملين في المختبرات الجرثومية، ومحرقة ومغسلة المستشفيات، وأقسام الطب الوقائي، والطب الشرعي، وأقسام ومحطات البلهارسيا، ومحطات الملاريا، والمختبرات.

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