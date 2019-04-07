، تنبيهات صباحية للأرصاد تبشّر بيوم ماطر في مناطق عدة ،

- 1/2
- 2/2
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 7 تنبيهات لمناطق: عسير والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة ومكة المكرّمة وجازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبد الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
وتشمل في جازان: العارضة وفيفا وهروب والخوبة، وفي مكة المكرّمة: الطائف وتربة وخرمة ومدركة وأضم وميسان، وتشمل في الباحة: بلجرشي والمندق والعقيق، وتشمل في عسير: خميس مشيط وتثليث وسراة عبيدة والنماص وأبها وبيشة، وتشمل في القصيم: البكيرية وعقلة الصقور وبريدة والرس، وفي حائل تشمل: البقعاء وشنان والغزالة والشملي والحدود الشمالية تشمل: عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتبدا فيها الحالة الساعة العاشرة وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
تنبيهات صباحية للأرصاد تبشّر بيوم ماطر في مناطق عدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 7 تنبيهات لمناطق: عسير والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة ومكة المكرّمة وجازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبد الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
وتشمل في جازان: العارضة وفيفا وهروب والخوبة، وفي مكة المكرّمة: الطائف وتربة وخرمة ومدركة وأضم وميسان، وتشمل في الباحة: بلجرشي والمندق والعقيق، وتشمل في عسير: خميس مشيط وتثليث وسراة عبيدة والنماص وأبها وبيشة، وتشمل في القصيم: البكيرية وعقلة الصقور وبريدة والرس، وفي حائل تشمل: البقعاء وشنان والغزالة والشملي والحدود الشمالية تشمل: عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتبدا فيها الحالة الساعة العاشرة وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:36 AM
بعضها يبدأ الساعة الحادية عشرة وتتواصل حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 7 تنبيهات لمناطق: عسير والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة ومكة المكرّمة وجازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبد الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
وتشمل في جازان: العارضة وفيفا وهروب والخوبة، وفي مكة المكرّمة: الطائف وتربة وخرمة ومدركة وأضم وميسان، وتشمل في الباحة: بلجرشي والمندق والعقيق، وتشمل في عسير: خميس مشيط وتثليث وسراة عبيدة والنماص وأبها وبيشة، وتشمل في القصيم: البكيرية وعقلة الصقور وبريدة والرس، وفي حائل تشمل: البقعاء وشنان والغزالة والشملي والحدود الشمالية تشمل: عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتبدا فيها الحالة الساعة العاشرة وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
، تنبيهات صباحية للأرصاد تبشّر بيوم ماطر في مناطق عدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات صباحية للأرصاد تبشّر بيوم ماطر في مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.