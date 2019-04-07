، أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال‎.. مصالحنا معطلة ،

- 1/2
- 2/2
شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.
وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.
وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.
أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال.. مصالحنا معطلةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-07
شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.
وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.
وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:36 AM
مطالبات مكررة دون رد.. ومناشدات لهيئة الاتصالات بالتدخل
شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.
وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.
وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.
، أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال.. مصالحنا معطلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال.. مصالحنا معطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.