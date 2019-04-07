الهلال الأحمر بالباحة يشارك بـ240 متطوعًا ومتطوعة في مهرجان ربيع

قال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن الهلال الأحمر بالباحة يشارك طيلة أيام مهرجان ربيع منطقة الباحة المقام بديار العز بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأكد متحدث الهلال الأحمر بالباحة، أن فرقًا إسعافية وأخرى تطوعية راجلة، تشارك في المهرجان حرصاً على سلامة الحضور وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان.

وأشار الزهراني إلى أن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء الراغبين بالتطوع في خدمة المجتمع عن طريق التسجيل بالموقع الخاص بالإدارة العامة للتطوع بالهيئة من خلال الرابط https://volunteer.srca.org.sa/

وأوضح أن الفرق تقدم شرحًا عن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي وتوزع برشورات إسعافية كما تقدم فحوصات طبية لزوار المهرجان، بمتابعة من المدير العام خالد محمد الغامدي ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني وبإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع بالمنطقة والقيادات الميدانية وتواجد مدير مركز الهلال الأحمر بالمخواة.

وقالت المتطوعة ربى عبدالله الغامدي طالبة جامعية «إننا من خلال عملنا التطوعي نكتسب الخبرة في هذا المجال، كما نقدم خدمة إنسانية».

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وقالت المتطوعة زهراء الغامدي طالبة جامعية، إنها «وجدت مهرجان ديار العز فرصة للعمل التطوعي مع فريق الهلال الأحمر وإنها سعيدة بهذا العمل الإنساني والوطني في خدمة المجتمع».

وأشارت المتطوعة فرح الغامدي طالبة جامعية أيضاً إلى أنها كانت «حريصة على الانخراط في العمل التطوعي وتحت مظلة الهلال الأحمر الذي أتاح لنا الفرصة من خلال التدريب والتأهيل، ونتمنى أن يكون لنا مشاركة في العمل التطوعي في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن»

من جانبه، قال المتطوع ريان عبدالخالق حنش طالب طب: إننا نقوم بالمشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات وهذا يؤهلنا أكثر في التدريب الإسعافي، فيما شاركه الرأي المتطوع مبارك ساعد المالكي «الذي وجد المتعة والجدية في العمل التطوعي وأعمال التوعية والتثقيف ونشر تطبيق اسعفني 997».

أما المتطوع فراس عطيه الزهراني طالب جامعي فهو على استعداد للعمل التطوعي في أي منطقة في المملكة، على حد قوله،

وبلغ عدد المشاركين من الفرق الإسعافية التطوعية لرجال و النساء بالمهرجان 240 متطوعًا ومتطوعة وأيضاً متطوعين رسميين مسعفين.