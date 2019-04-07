فرق تطوعية بالهلال الأحمر في المدينة تباشر حادثُا مروريًا في ينبع

نقلت حالة متوسطة الإصابة إلى المستشفى
باشرت فرق تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم السبت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات بمحافظة ينبع، حادثًا مروريًا داخل المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، إن الفرق التطوعية باشرت الحادث، وأسعفت المصابين، كما أبلغت العمليات الإسعافية بالمنطقة .
وأشار إلى توجيه فرقة إسعافية للموقع ونقل حالة متوسطة الإصابة إلى مستشفى ينبع العام، مؤكدًا أن جميع الفرق التطوعية مهيأة للتعامل مع جميع أنواع الإصابات وفي أقسى الظروف، بعد أن تم دعمهم بالكثير من الدورات والندوات المتخصصة.
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