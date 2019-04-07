شكرا لقرائتكم خبر عن مصورون يوثقون «الورد الطائفي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

نجح مصورو عروس المصايف، في توثيق فعاليات المهرجان السنوي للورد الطائفي في نسخته الـ15، عبر كاميراتهم التي عكست مشاهد مختلفة لمزارعي الورد الطائفي والزوار.

وتتنوع الصور من داخل المزارع صباحا وقت القطاف، مرورا بمصانع التقطير لاستخراج العطر والدهن والمشتقات الأخرى، وصولا إلى حركة الزوار في المهرجان بمنتزه الردف عصرا حتى آخر الليل، من خلال عدة مواقع تفاعلية كنافورة اللهب، وعروض الليزر، وسجادة الزهور، والمسرح المفتوح، وحركة البيع والشراء في أكشاك المزارعين، والأنشطة المصاحبة الأخرى، كالمشتل الزراعي، وحديقة الطيور، ومسرح يقدم العديد من الفقرات للأسرة والطفل.

وخصصت الأمانة أكشاكا مجانية لمزارعي الورد الطائفي لعرض منتجاتهم في المهرجان، ضمن جهود دعم هذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وسيقدم أصحاب المصانع والمعامل نماذج من أجود أنواع العطور المستخرجة من الورد، إضافة إلى ماء الورد بدرجاته المختلفة. ويشاهد زوار المهرجان عمليات تقطير دهن وماء الورد العطري بطريقة تقليدية ما زالت تستخدمها المعامل المنتشرة بمرتفعات الشفا والهدا حتى الوقت الراهن.

واحتضن ملتقى الورد والغيمة الذي تنظمه إدارة تعليم الطائف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بمهرجان ورد الطائف، أعمال العديد من السجينات بسجن الطائف، وخصص ركن خاص لهن لعرض أعمالهن الإبداعية أمام زوار المهرجان.