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دبلومات متخصصة في الحج والعمرة بجامعة طيبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت مجلة الحج والعمرة، عن إنشاء مركز يمنح دبلومات متخصصة في أعمال الحج والعمرة والزيارة، في جامعة طيبة، خلال الفترة القادمة.

وتطرق العدد الجديد الصادر عن وزارة الحج والعمرة، للطموحات المستقبلية لجامعة طيبة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين وهو توسيع المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة، واهتمام المؤسسات المعنية بخدمات الحج والعمرة ببرنامج الإثراء الثقافي لضيوف الرحمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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