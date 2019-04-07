شكرا لقرائتكم خبر عن دبلومات متخصصة في الحج والعمرة بجامعة طيبة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)كشفت مجلة الحج والعمرة، عن إنشاء مركز يمنح دبلومات متخصصة في أعمال الحج والعمرة والزيارة، في جامعة طيبة، خلال الفترة القادمة.
وتطرق العدد الجديد الصادر عن وزارة الحج والعمرة، للطموحات المستقبلية لجامعة طيبة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين وهو توسيع المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة، واهتمام المؤسسات المعنية بخدمات الحج والعمرة ببرنامج الإثراء الثقافي لضيوف الرحمن.
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