شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع: رجال «الحدود» ينقذون بحاراً فلبينياً في المياه الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينيع)

أخلت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، بحارا فلبينيا تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية، قادمة من إندونيسيا متجهة إلى ميناء السويس.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، ورود اتصال إلى برج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، يفيد بوجود بحار فلبيني يعاني من حالة مرضية تسببت في ثقل وعدم حركة في جانبه الأيمن تستدعي إخلاءه. وأكد نقل المريض بواسطة إسعاف الميناء إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، وأن حالته الآن مستقرة.