شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد محمد المصري: استضافة ذوي الشهداء لأداء العمرة حفاوة سعودية أصيلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أكد والد الشهيد «محمد» الحاج عبدالعزيز محمد علي حسن، من مصر أن استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لذوي شهداء الجيش المصري، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، لهذا العام، لفتة إنسانية وتكريم لمن ضحى بحياته لأجل حماية الأوطان من غدر الإرهابيين المتطرفين الذين لا يعرفون سوى قتل الأبرياء. وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على الضيافة الكريمة والحفاوة غير المستغربة التي تلقاها طيلة الاستضافة، والتي تعكس الأصالة السعودية المشهود لها في كافة الأوساط. وأضاف «الحاج عبدالعزيز»، أن ابنه الشهيد محمد كان يعمل في الجيش المصري وأثناء اعتداء إرهابي حدث في بداية عام 2019، أصيب بطلقات في جسده حتى استشهد -رحمه الله-، لافتا إلى أن السعودية ومصر عانتا كثيرا من الإرهاب والتطرف، الذي يستبيح العرض والأرض، ويهلك الحرث والنسل بمبادئ واهية وقواعد الدين منها بريء.

وأشاد الحاج عبدالعزيز بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الإسلام الوسطي في شتى بقاع الأرض وخدمة القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين، وكذلك برنامج الاستضافة الذي أصبح منارة هدى ومؤتمرا عالميا يجتمع المسلمون من خلاله على كلمة التوحيد. ورفع شكره وتقديره نيابة عن أفراد بعثته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لرعايتهم وعنايتهم للمسلمين من أجل توحيد كلمتهم.

يذكر أن البرنامج يضم هذا العام 225 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 27 دولة من قارات العالم ضمن المجموعة الـ14.