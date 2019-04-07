179 وظيفة للسعوديين في القوات البحرية .. هنا رابط التقديم

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أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل عدد 179 وظيفة للسعوديين من الرجال عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من الرياض – الجبيل – الدمام – جدة – جازان. وقالت القوات البحرية إن التخصصات المطلوبة في مجالات : Advertisements الهندسة – الميكانيكا- الكهرباء – الإلكترونيات – الخراطة – النجارة – الدهان – الحدادة – تشغيل الرافعات – الأسلحة – السلامة ومكافحة الحريق. كما تتوفر الوظائف في المجالات التالية: “التموين – الحاسب الآلي – المحاسبة – الإدارة – القانون – الترجمة – أعمال الخدمات”. وطالبت القوات البحرية الملكية من الراغبين في التقديم على هذه الوظائف..، ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية بموقع وزارة الدفاع على الرابط التالي (هنا)، وذلك اعتباراً من الأحد 1440/8/2هـ وحتى السبت الموافق 1440/8/8هـ.





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